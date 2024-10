Bosz verweert zich tegen aanklacht: ‘Het doet mij pijn, ik ben teleurgesteld’

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich voor de tuchtcommissie van de KNVB verweerd tegen de aanklacht over zijn uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. Daarvoor wordt Bosz mogelijk voor een wedstrijd geschorst. Vrijdag doet de tuchtcommissie uitspraak.

"Ik weet wat ik heb gezegd en wat ik daarmee bedoelde", zei Bosz donderdagavond in een zaaltje van een hotel in Zeist. Daar schoof de 60-jarige trainer met jurist Wortel aan voor een veelbesproken tuchtzaak. De inzet: verdient de trainer van PSV een straf voor wat hij in een interview na PSV-Sparta zei over scheidsrechter Makkelie?

Of Bosz zaterdag wel of niet op de bank mag zitten bij AZ-PSV, wordt vrijdag bekend. Al kan het PSV-kamp ook nog in beroep, mocht de uitspraak van de tuchtcommissie hen niet bevallen.

Scheidsrechter Makkelie was donderdagavond niet aanwezig, maar had een verklaring afgegeven: "Het is niet de eerste keer dat de heer Bosz zich publiekelijk negatief uitlaat over mijn functioneren als scheidsrechter."