Dapper FC Twente komt in Champions League tekort voor stunt tegen Chelsea-vrouwen

Brutaal had FC Twente-trainer Joran Pot afgelopen nacht gedroomd van een uitzinnige avond in de Champions League. Maar de werkelijkheid bleek anders. Twente speelde dapper, liet af en toe zien dat het goed kan voetballen, maar het Engelse topteam Chelsea was net een niveau beter. In Enschede verloren de Tukkers het tweede groepsduel van Chelsea met 1-3.

Na een goed begin van de groepsfase tegen Celtic (0-2 winst) hoopte Twente stiekem wel op een stunt tegen Chelsea, dat al vijf jaar op rij kampioen van Engeland is. Maar het werd vooral een avond om van te leren.

Op enkele oplevingen en serieuze kansen na kwamen de voetbalsters van Twente over het algemeen tekort tegen de Engelse ploeg. Na achttien minuten stond het al 0-2 en zat Twente in de problemen.

Terugkeer Kaptein

Aan de hand van de Nederlandse Wieke Kaptein heerste Chelsea grote delen van de wedstrijd. Voor de pas 19-jarige Oranje-international was het een speciale avond. In Hengelo geboren en als oud-speelster van Twente keerde ze terug in de regio waar ze leerde voetballen.

Tussen de vierduizend toeschouwers zaten veel familie en vrienden van Kaptein, vertelde ze vooraf. "Een eer", had ze het gevonden.

Hoe graag Twente ook wilde, in de beginfase kon het weinig doen tegen Chelsea, dat geconcentreerd begon. Al na zeven minuten zwabberde een bal van spits Agnes Beever-Jones binnen na een touché. Meer kansen volgden en de tweede viel zo'n tien minuten later. Een schitterende goal van de Japanse Maika Hamano, die had gezien dat Twente-keepster Olivia Clark iets voor haar lijn stond.

Bekijk hier de 0-1 en 0-2: