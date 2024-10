Hockeysters SCHC koplopers af na 2-2 gelijkspel in topper tegen Amsterdam

SCHC is koploper af in de hoofdklasse. De hockeysters uit Bilthoven speelden gelijk in de topper tegen nummer twee Amsterdam. Het werd in het Wagener-stadion 2-2, waardoor Den Bosch nu de ranglijst aanvoert. De landskampioen uit Brabant versloeg Oranje-Rood met 5-1.

Samen met regerend kampioen Den Bosch zijn Amsterdam en SCHC de 'vaste klanten' die bij de vrouwen elk seizoen om de landstitel spelen. SCHC en Den Bosch hadden hun eerste vijf duels dit seizoen gewonnen, Amsterdam verloor alleen thuis met 4-1 van Den Bosch.

De wedstrijd van Amsterdam bij SCHC bracht vier Nederlandse speelsters binnen de lijnen die eerder deze week onder de hamer gingen bij de veiling voor de lucratieve Hockey India League (HIL). Bij Amsterdam waren dat Michelle Fillet en Maria Verschoor, bij SCHC Yibbi Jansen en Xan de Waard.

Jansen is van dat stel de duurste speelster die in december naar India vertrekt. De strafcornerspecialiste gaat 31.000 euro verdienen bij Odisha Warriors. Ze wordt daar de teamgenote van Fillet en Freeke Moes, die dit duel door een blessure ontbrak bij Amsterdam. De Waard en Verschoor gaan voor andere Indiase clubs spelen.

Dicke doeltreffend

Al na zes minuten kwam SCHC op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jip Dicke. De tweede strafcorner die de bezoeksters kregen, leek in eerste instantie door een slechte stop op niets uit te draaien. Totdat de bal bij Renee van Laarhoven belandde: haar schot van buiten de cirkel werd door Dicke doeltreffend van richting veranderd.

Twee minuten voor rust kreeg SCHC de gelijkmaker tegen, ook uit een strafcorner. Keepster Elodie Picard kon de knal van Fillet nog stoppen, maar in de rebound tikte Merle Blaffert de bal alsnog binnen: 1-1.

Het was Jansen die met haar specialiteit van het huis SCHC op 2-1 zette. Na tien minuten in het derde kwart bracht ze bij een strafcorner haar sleeppush succesvol in stelling voor haar honderdste competitiegoal in zes seizoenen voor SCHC.

Toch was dat niet voldoende voor de winst. Uit wederom een strafcorner zorgde Verschoor voor de gelijkmaker door de sleeppush van de Argentijnse Augustina Gorzelany bij een ingestudeerde variant achter Picard te tikken.

Twee keer Matla

Den Bosch had geen moeite met Oranje-Rood, dat voorlaatste stond. Frédérique Matla maakte twee van de vijf Bossche doelpunten, allebei uit een strafcorner.

Den Bosch is nu koploper in de hoofdklasse, met 18 punten uit 6 duels. SCHC is de nummer twee met twee punten minder, Amsterdam heeft ook 16 punten maar een wedstrijd meer gespeeld.