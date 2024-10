Hoppezak net naast medailles op scratch: 'Langste laatste kilometer ooit'

Baanwielrenner Vincent Hoppezak is vierde geworden op de scratch. Bij de WK in het Deense Ballerup pakte hij al vroeg in de wedstrijd een ronde op het peloton, net als een hoop anderen, maar hij kon in de eindsprint net geen medaille bemachtigen.

De wereldtitel was voor de Japanner Kazushige Kuboki, die ook een ronde won. "Ik had in de finale niet helemaal in de gaten wie allemaal een ronde had gewonnen", vertelde Hoppezak na de chaotische wedstrijd.

De Nederlander plaatste zijn aanval met nog 35 rondes te gaan en kreeg meteen de Amerikaan Colby Lange mee. Het peloton viel stil, waardoor het duo direct een mooie voorsprong pakte.