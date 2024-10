Baanwielrenner Hoppezak pakt na goede scratch net geen medaille en wordt vierde

Baanwielrenner Vincent Hoppezak is vierde geworden op de scratch. Bij de WK in het Deense Ballerup pakte hij al vroeg in de wedstrijd een ronde op het peloton, net als een hoop anderen, maar hij kon in de eindsprint net geen medaille bemachtigen.

De wereldtitel was voor de Japanner Kazushige Kuboki.

Hoppezak plaatste zijn aanval met nog 35 rondes te gaan en kreeg meteen de Amerikaan Colby Lange mee. Het peloton viel direct stil, want vlak daarvoor hadden de sprinters hard gereden om andere vluchters terug te pakken.

Na een lange achtervolging sloot het duo aan bij het peloton met nog 24 rondes te gaan, waardoor Hoppezak een goede uitgangspositie had voor een medaille. Maar diverse andere favorieten probeerden ook het peloton op een ronde te zetten, en met succes.

Sterke Kuboki

Onder anderen de Japanse specialist Kuboki en de Duitse krachtpatser Tim Torn Teutenberg sloten aan, waardoor het voor Hoppezak steeds lastiger werd om de koers te controleren. In de finale reed Kuboki nog eens weg uit het peloton en hij pakte een mooi gat.

Daarachter zetten de anderen hun sprint in. Kuboki was net buiten schot en pakte de wereldtitel, een paar seconden achter hem eindigden de jonge renners Tobias Aagard Hansen (Denemarken) en Clément Petit (Frankrijk) als tweede en derde. Hoppezak werd vierde.

De 25-jarige coureur uit Capelle aan den IJssel komt zondag nog een keer in actie op de WK, dan rijdt hij de koppelkoers samen met uittredend wereldkampioen Youri Havik.