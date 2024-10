Hoogland 'woest' na mislopen wereldtitel keirin, Lavreysen vroeg uitgeschakeld

"Toen zat ik vast aan de buitenkant en lukte het niet om me te plaatsen. Als ik gewoon naar de kop was gereden, was het denk ik wel gelukt."

En dus probeerde Hoogland te leren van de fout van Lavreysen. In de finale ging hij zo snel mogelijk weg van de laatste plaats en pakte de leiding met nog drie rondes te gaan.

"Tsja, ik trok de meest verschrikkelijke positie en dan moet je iets proberen", zei Hoogland. "Ik wilde naar de leiding rijden en dan één of twee renners me weer laten passeren, maar ik ging al te hard, waardoor niemand me voorbij ging."

Terug naar achter

Tot de laatste ronde, toen had Hoogland al zijn energie al verspild en kwamen alle coureurs over hem heen. De 31-jarige Japanner Yamasaki (die als eerste lootte) koos het juiste moment voor zijn aanzet en greep verrassend de wereldtitel. Uittredend wereldkampioen Kevin Quintero werd tweede.

"Ik baal ontzettend, want ik dacht echt dat het vandaag kon lukken", aldus Hoogland. "Ik kwam de hele dag door en had goede benen. Hoe ik dit kan verwerken? Niet. Ik ga het parkeren en me focussen op de tijdrit van 1 kilometer morgen."

Daar treffen Hoogland en Lavreysen elkaar opnieuw. Vrijdag om 14.00 uur rijden ze de kwalificaties en, indien ze zich plaatsen, om 20.00 uur de finale.