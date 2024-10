Baansprinter Hoogland grijpt naast wereldtitel keirin, Lavreysen vroeg uitgeschakeld

Een tegenvallend resultaat voor de Nederlandse baansprinters op de keirin. Jeffrey Hoogland eindigde de WK-finale in het Deense Ballerup als laatste, Harrie Lavreysen had zich niet eens geplaatst voor de eindstrijd.

De Japanner Kento Yamasaki werd wereldkampioen.

Hoogland kende niet de makkelijkste voorbereiding op de finale. In de halve finales zat hij in een sterke heat, met onder anderen Lavreysen. Tegen de verwachting in lukte het Lavreysen niet om zich te plaatsen, terwijl Hoogland met een tweede plek wel de finale haalde.

In die finale startte Hoogland op de zesde plaats, maar met nog drie rondes te gaan reed hij resoluut naar de kop. De kilometerspecialist wilde er een lange sprint van maken, waardoor de rest mee moest.

Moeilijke laatste ronde

Uittredend wereldkampioen Kevin Quintero was een van de renners die goed volgden. Hij maakte veel snelheid en passeerde de Nederlander, net als Yamasaki, een 31-jarige sprinter die verrassend de finale haalde.