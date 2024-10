Brein van 7 oktober en 'slachter van Khan Younis': dit was Sinwar

Israël arresteerde Sinwar eind jaren 80 omdat hij plannen had om twee Israëlische militairen te ontvoeren. Hij zat bijna een kwart eeuw in de gevangenis, waarvan ook periodes in een isolatiecel. Hij leerde Hebreeuws en las Israëlische kranten. Uiteindelijk liet Israël hem in 2011 gaan in het kader van een opzienbarende gevangenenruil waarbij meer dan duizend Palestijnen vrijkwamen in ruil voor één Israëlische militair.

In de jaren daarna klom hij snel op binnen Hamas en in 2017 werd hij gekozen tot de leider van de terreurbeweging in de Gazastrook. Algemeen wordt hij gezien als het brein achter de aanval op Israël.

Die had hij overigens in 2022 in een toespraak al aangekondigd: "We zullen jullie beschieten met eindeloos veel raketten en we komen met een eindeloze golf aan soldaten."