Coronacrisis duwt steeds meer Schotten richting onafhankelijkheidswens

Nog niet eerder was de steun voor Schotse onafhankelijkheid zo groot als nu. Al twaalf opiniepeilingen op rij is er een meerderheid te zien, die oploopt tot 58 procent. Een record. Na eerst de brexit, waar de Schotten tegen waren, is er nu de coronacrisis die de steun voor onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk doet groeien. En er is de Schotse premier: Nicola Sturgeon, die mateloos populair is. Sturgeon (50) is sinds 2014 leider van de Schotse nationale partij (SNP). Ze nam de leiding over van Alex Salmond, die aftrad na het vorige onafhankelijkheidsreferendum. Op dat moment leek de droom van een onafhankelijk Schotland voorbij; 55 procent stemde in 2014 tegen. En Salmond had gezegd dat zo'n referendum slechts "een keer per generatie voorkomt". Maar onder Sturgeon is die droom weer helemaal tot leven gekomen. Dat begon al met brexit, iets waar bijna twee derde van de Schotten tegenstemde. "Schotland wordt nu tegen zijn wil uit de EU getrokken", zei Sturgeon voortdurend. Volgens de Schotse eerste minister is dankzij brexit het speelveld dusdanig veranderd, dat een nieuw referendum gerechtvaardigd is.

Nicola Sturgeon, sinds 2014 premier van Schotland en leider van de SNP - AFP

Alleen: in de peilingen was de afgelopen jaren nauwelijks terug te zien dat ook de Schotten zelf erg van mening waren veranderd: het schommelde voortdurend rond de 50-50. Sinds de corona-epidemie is het steeds meer opgeschoven richting onafhankelijkheid. De Schotten gaan als deelstaat van het Verenigd Koninkrijk over hun eigen volksgezondheid en daardoor kreeg Sturgeon de kans zich te onderscheiden. Sturgeon vs. Johnson Dat doet ze bijna dagelijks: al maandenlang geeft ze elke werkdag een persconferentie. Om maar te laten zien dat ze erbovenop zit. En ook door het vaak net even anders te doen dan Boris Johnson. Geeft hij het advies om mondkapjes te dragen? Dan maakt Sturgeon er een verplichting van. Komt Johnson met drie dreigingsniveaus voor coronamaatregelen? Dan komt Sturgeon met vijf niveaus. "Sturgeon presenteert zich meer als realist. Durft zich kwetsbaar op te stellen in die persconferenties. Terwijl Boris Johnson voortdurend een optimistische boodschap wil verkondigen, iets wat hij vervolgens weer moet terugdraaien", zegt professor John Curtice van de Universiteit van Strathclyde in Glasgow. "Maar liefst 72 procent van de Schotten is erg te spreken over haar optreden deze pandemie, tegenover slechts 19 procent voor Boris Johnson. Het maakt de kloof groter en groter." In Glasgow hoef je dan ook niet lang te zoeken naar Schotten die enthousiast zijn over Sturgeon:

'Veel Schotten hebben gezien dat we op eigen benen kunnen staan' - NOS