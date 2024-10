Formule 1 schrapt met ingang van 2025 bonuspunt voor snelste raceronde

De Formule 1 gaat het bonuspunt voor de snelste ronde in de race schrappen. Met ingang van volgend seizoen krijgt de coureur die tijdens een grand prix de snelste ronde klokt, geen extra WK-punt meer.

Dat is bekendgemaakt door de World Motor Sport Council (WMSC), het overlegorgaan van de internationale autosportfederatie FIA dat over alle regelwijzingen in de autosport gaat. Vanaf 2025 is voor de winnaar van een grand prix 25 punten weer de maximaal haalbare score.

Smaakmaker

Het bonuspunt werd in 2019 geïntroduceerd als extra smaakmaker tijdens de grand prix op zondag. Om het punt voor de snelste raceronde te pakken, moet een coureur wel bij de eerste tien eindigen. En de race moet voor minstens de helft zijn verreden.

In de praktijk kwam van dat extra spanningselement weinig terecht. Vaak gaat een coureur er met het punt vandoor die een groot gat achter zich heeft gecreëerd en zo een extra pitstop kan maken om op nieuwe banden de snelste ronde te rijden. Dikwijls kiezen teams voor een strategische late stop om nog even het punt van de concurrentie af te snoepen.

Cruciale rol

Overigens kan het bonuspunt dit seizoen nog wel een cruciale rol gaan spelen in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris. Tijdens de Grand Prix van Singapore, bijna een maand geleden, pakte Daniel Ricciardo in de slotfase de snelste raceronde af van McLaren-coureur Norris.

De Australiër reed in Singapore zijn laatste race reed voor Racing Bulls, het zusterteam van Max Verstappens Red Bull Racing. Omdat Ricciardo slechts achttiende werd en buiten de top tien eindigde, kreeg niemand het extra WK-punt. Ook winnaar Norris niet.

"Daniel, bedankt!", zei Verstappen, die tweede werd in de uitloopronde over de boordradio. "Als Max met één punt verschil wereldkampioen wordt, heb ik mezelf zojuist van een mooi kerstcadeau verzekerd", grapte Ricciardo na de race.