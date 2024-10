Franse miljardair Arnault en Red Bull azen op overname tweedeklasser Paris FC

Begin deze maand kwam Arnault met LVHM al een tienjarige partnerschap met de Formule 1 overeen voor een bedrag van ruim 92 miljoen euro per jaar. LVHM sponsorde ook de Olympische Spelen die afgelopen zomer in Parijs zijn gehouden.

Trend

De plannen van Arnault en Red Bull passen in de trend van de afgelopen jaren dat rijke mensen en grote investeringsmaatschappijen voetbalclubs overnemen, zoals ook bij Paris Saint-Germain is gebeurd. De Franse club is sinds 2011 eigendom van Qatar Sports Investments en won tien van de laatste twaalf landstitels in Frankrijk.

"Het doel is om met voldoende financiële bronnen zowel een plek tussen de elite van het Franse voetbal en in de harten van de Parijzenaren te veroveren", staat te lezen in de verklaring van de holding van Arnault. "Met Agache als grootaandeelhouder kan de club nieuwe doelen stellen en nieuwe dimensies bereiken."

Eerder deze maand stelde Red Bull de voormalige Liverpool-trainer Jürgen Klopp aan als 'Global Head of Soccer' van het Oostenrijkse bedrijf.