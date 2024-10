Stalling in Utrecht die kampt met scheurtjes tijdelijk open voor ophalen fietsen

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein bij Utrecht Centraal gaat vanaf morgen tijdelijk open zodat mensen hun fiets kunnen ophalen. In verschillende tijdslots kunnen telkens tien mensen tegelijkertijd onder begeleiding de stalling in.

De fietsenstalling is sinds een week dicht omdat er bij een controle scheurtjes werden gevonden in de constructie. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Er is geen acuut gevaar voor mensen die hun fiets de komende dagen komen ophalen, benadrukt de gemeente.

Wel verwacht de gemeente morgen en zaterdag drukte, schrijft RTV Utrecht. De gemeente raadt mensen aan om tot zondag of maandag te wachten met ophalen. In de stalling is plek voor 4300 fietsen, maar het is niet duidelijk hoeveel tweewielers er nu nog staan.

Na maandag dicht

De stalling gaat vrijdagavond open tussen 16.00 en 22.00 uur. Zaterdag en zondag kunnen fietseigenaren terecht tussen 12.00 en 18.00 uur. Maandag is het nog mogelijk om tussen 14.00 en 20.00 uur je fiets terug te krijgen. Daarna gaat de stalling weer voor onbepaalde tijd op slot. Mensen kunnen de komende dagen niet in de stalling terecht om een nieuwe fiets te stallen.

Alle fietsen die niet worden opgehaald, worden dinsdag naar een fietsdepot gebracht.

Tijdelijke stalling

Omdat het niet duidelijk is wanneer de stalling weer open kan, komt er een tijdelijke fietsenstalling op het Jaarbeursplein met plek voor 1000 fietsen.