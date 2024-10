Staatssecretaris sluit terugdraaien uitstootvrije zones bestelwagens niet uit

BBB sluit zich aan bij de roep om uitstel en wil "nationaal pauzeren". "Gemeenten nemen besluiten die rechtstreeks de bestaanszekerheid van mensen aantasten", zegt Kamerlid Pierik. "En aan de andere kant kijken ze naar de rijksoverheid om hulp voor de bestaanszekerheid."

GL-PvdA en de Partij voor de Dieren zeggen dat ze niet kunnen geloven dat er "na tien jaar voorbereiding bij gemeenten" nu toch weer uitstel boven de markt hangt. "Je pakt juist de ondernemers die al investeringen hebben gedaan", zegt Kamerlid De Hoop (GL-PvdA). "Dit is onbehoorlijk bestuur." Kamerlid Kostic (PvdD) vindt dat ook: "Het is een van de weinige maatregelen die gemeenten zelf kunnen nemen om bij te dragen aan schonere lucht."

NSC niet voor uitstel

Coalitiepartij NSC is niet voor uitstel, maar wil wel weten of er meer lijn in de uitzonderingen per stad kan komen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een ondernemer in Haarlem een ontheffing krijgt, die de volgende dag niet geldig is in Amsterdam.

De verdeeldheid bij de coalitiepartijen leidt ertoe dat niet duidelijk is hoe een stemming in de Tweede Kamer over wel of niet uitstellen zou uitpakken. Dat zou 75 zetels voor en 75 zetels tegen kunnen zijn. Die stemming staat volgende week op de agenda.