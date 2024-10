Lavreysen loopt keirinfinale op WK mis, Van de Wouw naar halve finales sprinttoernooi

Baanwielrenner Harrie Lavreysen maakt geen kans meer op de wereldtitel op de keirin. In de halve finale werd hij verrassend uitgeschakeld door - onder anderen - Jeffrey Hoogland.

In de keirin, waar zes sprinters tegelijk in de baan rijden, is een foute inschatting snel gemaakt. Als je op het verkeerde moment ingesloten raakt, zijn je kansen bijvoorbeeld verkeken. In de halve finale probeerde Lavreysen dat te voorkomen door vroeg aan te zetten.

Hij kwam echter niet langs alle renners voor hem, waardoor hij twee rondes lang bovenin de baan reed en meer meters aflegde dan de rest. Uiteindelijk werd hij daardoor vierde, terwijl de eerste drie doorgaan naar de finale.