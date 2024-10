Baansprinters naar finalerondes: Lavreysen jaagt vanavond op vijftiende wereldtitel

Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich bij de WK in het Deense Ballerup geplaatst voor de finalerondes op de keirin, later vanavond. Hetty van de Wouw maakt ook nog kans op een wereldtitel op het individuele sprinttoernooi.

In het middagprogramma was het voor Lavreysen en Hoogland vooral zaak om niet in de problemen te raken. In de keirin, waar zes sprinters tegelijk in de baan rijden, is een foute inschatting namelijk snel gemaakt. Als je op het verkeerde moment ingesloten raakt, zijn je kansen verkeken.

Vanavond finale

Voor de jonge Tijmen van Loon gingen de kwalificaties niet als gehoopt, hij werd derde in zijn heat en moest naar de herkansing. Ook daar kon hij geen plaats in de finalerondes bemachtigen. Lavreysen en Hoogland starten iets na 19.15 uur aan de halve finales.