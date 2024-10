Nederlandse fans komen samen na dood Liam Payne: 'Hart is gebroken'

Ook Meysa (24) is groot fan, en organiseert zelfs samen met haar vriendinnen One Direction-fanparties. "We zagen op TikTok dat die in de VS worden georganiseerd. Toen zijn we plekken gaan mailen met het idee, en Tivoli was geïnteresseerd."

"In de eerste instantie wilden we het in een kleine zaal doen, maar het was zo snel uitverkocht dat het naar de grootste zaal in Tivoli is gegaan. En die hebben we twee keer uitverkocht. Tivoli was verbaasd, en wij wilden dit vooral blijven doen. Nu geven we twee feesten per jaar."