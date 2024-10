Man (40) verdacht van moord op ex-partner in Assen

Het Openbaar Ministerie verdenkt een man (40) uit Hoogeveen van de moord op zijn 35-jarige ex. De vrouw werd een week geleden om het leven gebracht in een bedrijfspand in Assen. Het slachtoffer had onlangs aangifte gedaan van seksueel misbruik door de verdachte.

De vrouw zou half september onder bedreigingen seksuele handelingen hebben moeten verrichten. De vrouw deed daarna aangifte, bevestigt justitie. De man wordt daarom ook vervolgd voor het seksueel misbruiken van zijn ex-partner.

Verdachte zwaargewond

De politie ontving op donderdag 10 oktober een melding dat de vrouw mogelijk vermist was. Agenten troffen het lichaam van de vrouw vervolgens aan in een kantoorpand waar ze als schoonmaker werkte. In hetzelfde pand vonden ze haar ex-partner met zware verwondingen.

Volgens Dagblad van het Noorden heeft hij geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Hij werd dezelfde avond in het ziekenhuis aangehouden als verdachte in de zaak.