Politiechef vrijgesproken rond halloweendrama Zuid-Korea

Een rechtbank in Zuid-Korea heeft de voormalig politiechef van Seoul vrijgesproken van nalatigheid in verband met het halloweendrama in 2022. Daarbij kwamen in de hoofdstad door verdrukking 159 mensen om het leven.

Politiechef Kim Kwhang-ho zou niet genoeg agenten hebben ingezet in de wijk waar de festiviteiten plaatsvonden, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs om aan te tonen dat hij zijn werk voor en tijdens het evenement had verwaarloosd.

Verdrukking

In 2022 werd voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer halloween gevierd in de stad. 100.000 mensen kwamen af op de festiviteiten, maar Kwhang-ho had maar 137 politiemensen ingezet.

Feestgangers werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in de uitgaanswijk Itaewon. Op videobeelden is te zien hoe verschillende stromen van mensen tegen elkaar in bewegen op een punt waar straten bij elkaar komen. Een grote groep mensen kwam in de drukte ten val, terwijl mensen achter hen bleven duwen, concludeerden de autoriteiten achteraf.

Een getuige zei daar in 2022 over tegen CNN: "Ik zag mensen naar de linkerkant gaan en ik zag mensen naar de tegenovergestelde kant gaan. De mensen in het midden kwamen vast te zitten. Ze hadden geen manier om te communiceren. Ze konden niet ademhalen."

Op foto's van het drama zijn levenloze lichamen te zien die op straat liggen onder lakens. Daaromheen staan veel omstanders.

Gevangenisstraf

Een politieagent met een lagere rang, Lee Im-jae, werd vorige maand wel veroordeeld. Hij was verantwoordelijk voor de wijk waarin de ramp gebeurde. Im-jae kreeg een gevangenisstraf van drie jaar omdat hij het drama niet had voorkomen.

Familieleden van slachtoffers hebben fel geprotesteerd tegen het vonnis van de politiechef. Ze stellen dat de rechtbank de kans heeft gemist om te reflecteren op de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen, die ervoor moeten zorgen dat burgers zijn beschermd. De families roepen de aanklagers op om in hoger beroep te gaan.