De Graafschap klopt NAC Breda, maar Cambuur nu officieel eerste periodekampioen

Dankzij de 1-0 overwinning van De Graafschap op NAC Breda is Cambuur Leeuwarden officieel de eerste periodekampioen van de eerste divisie. Drie weken geleden won de huidige nummer twee al met 3-0 van Roda JC, maar moest in afwachting van De Graafschap-NAC plaatsnemen in de wachtkamer.

Alleen als De Graafschap het inhaalduel met achttien doelpunten verschil zou winnen, zou de titel naar de Doetinchemmers gaan. Ondanks dat een afgevaardigde van de eerste divisie voor de zekerheid met de trofee voor de periodetitel naar De Vijverberg was afgereisd, bleef het bij 1-0.

Mohamed Hamdaoui maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige treffer.