Wereldrecord Chepngetich ook in Amsterdam nog gesprek van de dag: 'Was verbluft'

In aanloop naar de marathon van Amsterdam van aankomende zondag gaat het in de atletiekwereld nog steeds over het opzienbarende wereldrecord van Ruth Chepngetich (2.09.56) in Chicago.

"Ik was verbluft dat een vrouw dit kon", zegt de Nederlandse atlete Marcella Herzog op een persmoment voor de marathon in eigen land waar ze aan mee gaat doen. "Het was heel bijzonder om te zien."

Haar collega Khalid Choukoud zei dat de prestatie van Chepngetich, die het wereldrecord met bijna twee minuten aanscherpte, "een shock" voor hem was. "Ik zag de doorkomsttijden en dacht dat er misschien een fout was gemaakt."

Pas toen hij de beelden zag, geloofde Choukoud het. "Ik vind dat echt heel mooi te zien. Eigenlijk hadden ze verwacht dat er pas over 10 of 15 jaar een vrouw onder de 2.10 loopt, maar nu gebeurt het binnen een jaar na het oude wereldrecord."