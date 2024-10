Canada beschuldigt Indiase regering van banden met criminele netwerken

Buitenlandredacteur Devi Boerema:

Lawrence Bishnoi komt uit de Bishnoi-gemeenschap. Dat is een religieuze groep van meer dan 500 honderd jaar oud in de Indiase deelstaat Rajasthan. Ze staan bekend om hun toewijding tot natuurbehoud. Het is een groep van zo'n 600.000 mensen die geen bomen kappen, vrijwel veganistisch leven en geweld afzweren.

Maar dus niet Lawrence Bishnoi, die zo'n 700 bendeleden over verschillende deelstaten in Noord-India zou aansturen. Eén van de manieren waarop Lawrence zich berucht maakte als crimineel is zijn hetze tegen Bollywood-acteur Salman Khan. In 1998 heeft Khan tijdens een jacht in Rajasthan een beschermd soort hert doodgeschoten. Bishnoi was toen nog maar 5 jaar oud, maar zweert sindsdien al jaren wraak op Khan voor het doden van het hert.

Afgelopen zondag werd in Mumbai een bekende politicus vermoord, hij was een goede vriend van Khan. Indiase media schrijven dat deze moord door handlangers van Bishnoi is uitgevoerd als boodschap richting Salman Khan. Bishnoi zou Khan de boodschap hebben willen geven dat hij nog steeds achter hem aan zit.