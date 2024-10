Dronten 'verhuist' 200 asielzoekers naar Kampen om spreidingswet

Tweehonderd asielzoekers in Dronten verhuizen op papier naar de Overijsselse buurgemeente Kampen, ook al blijven ze gewoon in het azc in Dronten wonen. Met deze constructie voldoet Kampen aan het aantal asielzoekers dat de gemeente volgens de spreidingswet moet huisvesten.

De Flevolandse gemeente Dronten vangt momenteel zelf zo'n 1300 asielzoekers op: 1000 reguliere opvangplekken en nog eens 300 tijdelijke opvangplekken. Volgens de spreidingswet hoeft deze gemeente maar 246 opvangplekken te regelen.

Daarom is er volgens Dronten ruimte om tweehonderd tijdelijke plekken aan Kampen administratief 'uit te lenen', omdat deze gemeente nog niet genoeg plaatsen heeft geregeld. Op basis van de spreidingswet moet deze gemeente namelijk 308 plaatsen realiseren.

Samenwerken

"De gemeenten in Flevoland regelen al langere tijd onderling hoeveel en waar asielzoekers worden opgevangen", zegt burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. "Dat is een van de successen van de opvang in Flevoland. Met het beschikbaar stellen van deze opvangplekken helpen we nu ook de gemeente Kampen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen."

Volgens Gebben zullen de bewoners van het azc in Dronten weinig merken van de afspraak. Veel bewoners doen er volgens de burgemeester in Kampen al hun boodschappen en gaan daar naar sportactiviteiten.

Deal met een voorwaarde

De gemeente stelt tot 1 februari 2026 de plekken beschikbaar aan de gemeente Kampen. Aan de afspraak zit volgens Omroep Flevoland wel een voorwaarde. De resterende plekken moet Kampen zelf regelen. Doet de gemeente dat niet, dan gaat de overeenkomst niet door. Momenteel moet Kampen nog zo'n 40 plekken zien te regelen, aldus de omroep.

"Omdat het azc in Dronten aan de gemeentegrens van Kampen ligt, is de afstemming met gemeente Dronten op dit thema heel hecht", zegt burgemeester Sander de Rouwe van Kampen. "Deze samenwerking biedt ons de kans om op een passende manier aan de opgave te voldoen."

Onderling afspraken maken

Van de spreidingswet mogen gemeenten binnen een provincie onderling afspraken maken over de opvang van de vluchtelingen. Volgens de gemeente Dronten heeft het ministerie van Asiel en Migratie ingestemd met deze regeling, net als de provincie Flevoland.