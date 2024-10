Israëlische leger onderzoekt mogelijke dood Hamasleider Sinwar

Het Israëlische leger onderzoekt de mogelijke dood van Hamasleider Yahya Sinwar. Bij een aanval op een gebouw in de Gazastrook zijn volgens het leger "drie terroristen gedood". Het Israëlische leger gaat na of Sinwar een van de drie is.

Anonieme functionarissen van het Israëlische leger zeggen tegen Israëlische media dat Sinwar inderdaad gedood is bij de aanval. Tegen de ministers van het Israëlische veiligheidskabinet zou gezegd zijn dat het waarschijnlijk is dat de Hamas-leider gedood is.

Vier functionarissen van het Israëlische leger zeggen tegen The New York Times dat het lichaam van een gedode militant is meegenomen naar Israël om zijn DNA te onderzoeken. Het DNA van het lichaam zal vergeleken worden met dat van Sinwar, dat Israël nog heeft uit de tijd dat Sinwar in een Israëlische gevangenis zat.

Volgens het Israëlische leger waren er geen gijzelaars aanwezig in het gebouw waar de aanval plaatsvond. Bronnen bij inlichtingendiensten hebben in het verleden gezegd dat Sinwar waarschijnlijk gijzelaars om zich heen zou hebben, om hen te gebruiken als menselijk schild. Netanyahu heeft het Israëlische leger opgedragen om de families van gijzelaars te laten weten dat er geen gijzelaars gewond zijn geraakt bij de operatie.

Brein achter 7 oktober

Sinwar werd begin augustus aangesteld als nieuwe leider van de terreurorganisatie. Hij volgde de door Israël gedode leider Ismail Haniyeh op. Haniyeh werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Sinwar was daarvoor alleen de leider van de terreurorganisatie in de Gazastrook.

De 61-jarige Sinwar wordt beschouwd als het brein achter de terreuraanslagen van 7 oktober. Bij die aanval door Hamas werden in Israël 1200 burgers en militairen door terroristen gedood, zo'n 250 mensen werden ontvoerd.