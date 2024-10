Israël: Hamas-leider Yahya Sinwar gedood bij aanval in de Gazastrook

Hamas-leider Yahya Sinwar is gedood bij een aanval in de Gazastrook, bevestigt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz. Ook het Israëlische leger meldt op X dat de Hamas-leider gedood is. Eerder meldde het leger al "drie terroristen" te hebben gedood bij een aanval op een gebouw in de Gazastrook.

In een verklaring schrijft het leger dat Sinwar gisteren werd gedood na een "achtervolging van een jaar". Vandaag werd zijn lichaam geïdentificeerd. Eerder zei de Israëlische Buitenlandminister nog dat Sinwar vandaag werd gedood.

"De massamoordenaar Yahya Sinwar, die verantwoordelijk is voor het bloedbad en de wreedheden van 7 oktober, is gedood", schrijft Katz in een verklaring die hij heeft gedeeld met bondgenoten. "Dit is een grote militaire en morele prestatie voor Israël en een overwinning voor de hele vrije wereld tegen de kwaadaardige as van de radicale islam."

Eerder meldden de Israëlische politie en het leger in een verklaring dat onderzocht werd of het het lichaam van de Hamas-leider is aan de hand van DNA-onderzoek en foto's van zijn gebit. Uit die onderzoeken blijkt dat het inderdaad om het lichaam van Sinwar gaat, zegt Israël.

Volgens het Israëlische leger waren er geen gijzelaars aanwezig in het gebouw waar Sinwar werd gedood. Bronnen bij inlichtingendiensten hebben in het verleden gezegd dat Sinwar waarschijnlijk gijzelaars om zich heen zou hebben, om hen te gebruiken als menselijk schild.

De aanval zou zijn uitgevoerd in de regio-Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Het leger zou een gebouw beschoten hebben omdat meerdere Hamas-militanten naar binnengingen. Toen het gebouw later werd geïnspecteerd, bleek dat een van de doden sterke gelijkenissen vertoonde met Sinwar.

Brein achter 7 oktober

Sinwar werd begin augustus aangesteld als nieuwe leider van de terreurorganisatie. Hij volgde de door Israël gedode leider Ismail Haniyeh op. Haniyeh werd gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. Sinwar was daarvoor alleen de leider van de terreurorganisatie in de Gazastrook.

De 61-jarige Sinwar wordt beschouwd als het brein achter de terreuraanslagen van 7 oktober. Bij die aanval door Hamas werden in Israël 1200 burgers en militairen door terroristen gedood, zo'n 250 mensen werden ontvoerd.

'De slachter van Khan Younis'

Sinwar werd in 1962 geboren in Khan Younis in de Gazastrook. Zijn ouders kwamen uit de nu Israëlische stad Ashkelon, waaruit ze in 1948 werden verdreven tijdens de Nakba, toen 750.000 Palestijnen werden verdreven of vluchtten bij de stichting van de staat Israël.

Als twintiger kwam Sinwar aan het hoofd te staan van de interne veiligheidsdienst van Hamas. Hij spoorde Palestijnen op die informatie doorgaven aan Israël en werd berucht om de brute straffen die hij uitdeelde, tot aan de doodstraf toe, die hij soms zelf uitvoerde. Het leverde hem de bijnaam 'de slachter van Khan Younis' op.

De Palestijn heeft zo'n 23 jaar in Israël in de gevangenis gezeten, onder meer voor het beramen en uitvoeren van de ontvoering van twee Israëlische militairen. Tijdens zijn gevangenschap leerde hij Hebreeuws en verdiepte hij zich in de Israëlische cultuur en samenleving.

In 2011 werd Sinwar vrijgelaten bij een opzienbarende gevangenenruil: 1027 Palestijnen in ruil voor één gegijzelde Israëlische soldaat. Daarna klom hij snel op binnen Hamas; ongeveer zes jaar later werd hij aangesteld als belangrijkste Hamas-leider in de Gazastrook.

Sinwar werd al meer dan een jaar niet in het openbaar gezien. Bijna een jaar lang werd er überhaupt niets van hem vernomen, tot hij op 10 september een verklaring publiceerde waarin hij de Algerijnse president Tebboune feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning.