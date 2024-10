ECB verlaagt rente verder vanwege zorgen over de economie

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt opnieuw de rente. Dat gebeurt niet alleen omdat de ECB vindt dat de inflatie in de eurozone onder controle komt, maar ook omdat er zorgen zijn over de economie. Omdat de lonen inmiddels minder hard aan het stijgen zijn, durft de ECB het aan om de rente voor de derde keer sinds juni te verlagen.

Met de nieuwe stap komt de rente uit op 3,25 procent. Toen de ECB in juni de rente begon te verlagen was dit nog 4 procent, een record. Op een bijeenkomst in de Sloveense hoofdstad Ljubljana besloot de ECB opnieuw 0,25 procentpunt van de rente af te halen.

De recordstand van de rente was vorig jaar ingevoerd om de hoge prijsstijgingen in de eurozone te beteugelen. Door de hoge rente werd het lastiger gemaakt om geld te lenen. Daarmee moest de economie afkoelen, waarmee de prijzen weer onder controle zouden komen.

Inflatiespook

Met 1,7 procent in september ligt de afname van de inflatie in de eurozone op koers. "De binnenkomende inflatiegegevens tonen aan dat het desinflatieproces goed op schema ligt", schrijft de centrale bank in een toelichting. Wel ligt die voor landen als Nederland (3,3 procent) en België (4,3 procent) nog op een hoog niveau.

Hoewel het inflatiespook dus nog niet volledig is verjaagd, krijgen de zorgen over de economie inmiddels steeds meer de overhand bij de ECB. Vooral in de maakindustrie dalen de orders, bijvoorbeeld door de dalende export. Zo zitten Europese autobouwers in zwaar weer, waarbij sluiting van fabrieken en massa-ontslagen dreigen.

Om die reden haalt de ECB de voet nu toch wat meer van de rem op de economie af. President Christine Lagarde spreekt van "recente neerwaartse verrassingen bij de indicatoren van de economische bedrijvigheid". Door de rente wordt het voor bedrijven weer iets goedkoper om geld te lenen, voor consumenten kan de hypotheekrente wat dalen.