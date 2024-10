Politie VK vermoedt Russische sabotage na pakketbrand in magazijn

Ook in een magazijn in het Britse Birmingham is een pakket met daarin een explosief in brand gevlogen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian, nadat eind juli in een magazijn in het Duitse Leipzig al iets soortgelijks was gebeurd.

In beide gevallen ging het om magazijnen van de internationale pakket- en vrachtvervoerder DHL. De antiterreurafdeling van de Britse politie onderzoekt inmiddels of Russische spionnen achter het versturen van het pakket zitten, aldus The Guardian. De onderzoekers vermoeden dat het versturen van het pakket deel uitmaakt van een reeks acties die Russische spionnen dit jaar in Europa hebben uitgevoerd.

Waarschuwing vanuit Duitsland

Het pakket in Birmingham vatte op 22 juli spontaan vlam, waarna een brand in het magazijn ontstond. Er raakte niemand gewond. In dezelfde periode vatte in een DHL-magazijn in Leipzig eveneens een pakketje vlam.

Na dat incident stuurden de Duitse veiligheidsdiensten een waarschuwing naar logistieke bedrijven, waarin stond dat onbekenden explosieve postpakketten hebben gestuurd naar locaties in heel Europa.

Er was toen nog niets gedeeld over het voorval in Birmingham. Dat komt nu naar buiten door een gezamenlijk onderzoek van The Guardian en de Duitse omroepen WDR en NDR.