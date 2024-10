Twee jaar cel voor man die GTST-acteur Muijs gijzelde en mishandelde

De man die vorig jaar GTST-acteur Bas Muijs gijzelde, mishandelde en afperste is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist tegen Harry W., waarvan een jaar voorwaardelijk.

Muijs' ex-vriendin is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. De 33-jarige vrouw was aanwezig in de woning en wist wat er gebeurde, maar schakelde geen hulp in voor de acteur.

De rechtbank oordeelt dat de 41-jarige W. uit Arnhem zich schuldig heeft gemaakt aan een gewelddadige poging tot afpersing en het vasthouden van Muijs. Anders dan het OM acht de rechter poging tot doodslag niet bewezen.

Spijkerpistool

Muijs, onder meer bekend van Goede Tijden Slechte Tijden, werd in het voorjaar van 2023 onder valse voorwendselen naar een woning in Arnhem gelokt. Hij dacht dat hij daar een terminaal zieke fan zou ontmoeten. Maar eenmaal aangekomen bij de woning werd hij gegijzeld. De acteur werd vervolgens geslagen, gewurgd en beschoten met een spijkerpistool.

Muijs was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Ook begin deze maand, bij de behandeling van de zaak, was het voor de acteur te confronterend om naar de rechtbank te komen. Volgens zijn advocaat wilde Muijs niet opnieuw geconfronteerd worden met de "heftige en angstige" situatie. De acteur maakte ook geen gebruik van zijn spreekrecht.