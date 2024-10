Incidenten in en rond voetbalstadions gedaald

Het aantal incidenten in voetbalstadions is het afgelopen seizoen verder gedaald. Dat melden voetbalbond KNVB, het OM en de politie op basis van onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. Wel kregen overtreders relatief vaker een gevangenisstraf opgelegd.

De KNVB registreerde in de stadions 11 procent minder incidenten. Volgens de bond is om 150 wanordelijkheden een onderzoek ingesteld door de onafhankelijk aanklager betaald voetbal. In het seizoen daarvoor was dit 169 keer en het seizoen daarvoor 179 keer. Dat seizoen waren wedstrijden vanwege de coronamaatregelen niet altijd toegankelijk voor publiek.

Het aantal stadionverboden is met het aantal incidenten meegedaald: van 1342 stadionverboden in 2021/2022, naar 1086 in 2022/2023 en naar 1008 in 2023/2024, meldt de KNVB. De meeste stadionverboden zijn opgelegd voor openlijke geweldpleging (16 procent), gevolgd door het bezitten en/of dragen van gezichtsbedekkende materialen (13 procent) en het bezitten en/of afsteken van vuurwerk (11 procent).

Het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen is de afgelopen jaren toegenomen en dient volgens de bond "vaak een negatief doel". Daarom is het verboden.