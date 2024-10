Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt koninklijk lintje voor inzet kinderkanker

De ongeneeslijk zieke Jade Kops uit 's-Gravenzande is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De 17-jarige kreeg de koninklijke onderscheiding onder meer voor haar bijzondere inzet voor kinderen met kanker en hun families.

Daarmee is Jade een van de jongsten die een koninklijke onderscheiding ontvangen. "In de huidige tijd, in deze wereld, zouden velen aan jou een voorbeeld kunnen nemen. Jij bent erin geslaagd verbinding te maken, mensen te raken en mensen te inspireren", sprak burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland Jade toe.

Jade kreeg in 2021 als 14-jarige meisje te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker in haar keel heeft. Na talloze zware behandelingen bleek begin september dit jaar dat de tumor gegroeid is en dat ze niet meer beter wordt.

Niet alleen heeft ze een eigen stichting opgericht om lotgenoten te helpen, ook zette ze een geslaagde actie voor het Prinses Máxima Centrum op.

"Ik voel mij enorm vereerd", vertelde Jade na afloop. Met een smoes dat ze haar paspoort moest verlengen werd ze naar het gemeentehuis gelokt. In het bijzijn van haar familie, vrienden en dierbaren kreeg ze het lintje opgespeld.

Mijn leven met kanker

Via haar Instagram-account mijnlevenmetkanker laat Jade zien hoe ze de strijd aangaat met kanker. Ruim 122.000 mensen volgen hoe zij lief en leed met hun deelt. Hoe ze zich voelt, wat ze meemaakt en hoe haar leven eruitziet terwijl ze leeft met kanker.

Burgemeester Arends: "Inmiddels vervul je een belangrijke voorbeeldfunctie voor lotgenoten en ben jij het toonbeeld van positiviteit en weerbaarheid."

Eind augustus deelde ze het nieuws dat ze niet meer te genezen is. "Ik werd met de dag banger en banger", schreef ze toen. "Om 09:53 uur kreeg ik het telefoontje dat mijn leven voorgoed verandert. Ik ben kapot van verdriet."

Een aantal weken geleden sprak NOS Stories met Jade over haar leven en haar ziekte. De 17-jarige haalde destijds een flink bedrag op voor onderzoek naar kinderkanker.