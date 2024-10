14-jarige jongen omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen in Maassluis

In Maassluis is een 14-jarige jongen omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 08.00 uur bij een rotonde op de Doctor Jan Schoutenlaan. Toen de vrachtwagen de rotonde verliet, is de fietser volgens de politie onder de vrachtwagen terechtgekomen. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, meldt de regionale zender Rijnmond.

De bestuurder van de vrachtwagen, een 23-jarige man uit Enschede, is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Volgens de politie was hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie onderzoek naar. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, kunnen zich melden bij slachtofferhulp.