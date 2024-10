Zorg voor oud-verzetsmensen en discussie centraal in tentoonstelling

Tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet tegen de nazi's, erna beschadigd en soms hulpbehoevend. Verzetsmensen en hun naasten konden na de oorlog terecht bij een speciaal opgerichte stichting. Over deze Stichting 1940-1945, die zelf ook een roerige geschiedenis heeft, is tachtig jaar later een tentoonstelling in het Verzetsmuseum Amsterdam.

Inmiddels zijn de meeste verzetsmensen overleden, maar sommige van hun kinderen zijn nog actief bij de stichting. Josephine Korsten-Beelen (1948) is een van hen. In de oorlog woonde haar vader in een dorpje bij Weert, dicht de Belgische grens vanwaar hij Joden, verzetsmensen en geallieerde piloten uit Nederland weg smokkelde. "Mijn vader bracht mensen doorgaans achter op de fiets over de grens. Daar werden ze opgevangen en van daaruit verder gebracht."

Deze Mathieu Beelen werd gevangengezet in Haaren, Scheveningen en Utrecht. Na de oorlog ging hij geestelijk enorm gebukt onder zijn oorlogservaringen, vertelt zijn dochter. "Hij had behoorlijk last van nachtmerries, was er altijd heel erg mee bezig. Hij heeft vlak na de oorlog nog een timmerbedrijf opgericht, maar is daar voortijdig mee gestopt omdat het niet meer ging."