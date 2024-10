Italië verbiedt draagmoederschap zelfs in het buitenland, twijfels over haalbaarheid

Italië heeft een wet aangenomen die draagmoederschap internationaal als misdrijf bestempelt. Italianen die een kind krijgen met een draagmoeder, waar ook ter wereld, riskeren daarmee in Italië een celstraf en boete tot 1 miljoen euro.

Premier Giorgia Meloni reageerde gisteren verheugd op de formalisering van de wet. "Het wetsvoorstel dat het huren van baarmoeders tot een universele misdaad maakt, is eindelijk wet", schreef ze op X. Zij noemde het "een regel van gezond verstand tegen de commercialisering van het vrouwelijk lichaam en kinderen".

In Italië was het draagmoederschap al verboden. Nu dus ook in het buitenland, maar er wordt getwijfeld of de aangenomen wet wel uitvoerbaar is, omdat niet zeker is of Italië dit buiten de eigen landsgrenzen strafbaar kan stellen.