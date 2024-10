Raad van State pleit voor meer gelijkwaardigheid binnen Koninkrijk

De Raad van State omschrijft twee pijlers die belangrijk zijn voor de toekomst van het Koninkrijk: "Constructieve samenwerking en onderlinge bijstand" en "bijdragen aan evenwichtiger verhoudingen en wederzijds begrip". Het rapport stelt dat de machtsverhoudingen tussen Nederland en de Caribische landen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten beter in balans moeten komen, om zo de belangen van alle burgers te dienen.

Vervolgens stipt de Raad in het advies vier zaken aan die nu tot ongelijkheid in het Koninkrijk leiden. Zo zouden inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten het recht moeten krijgen om te stemmen voor de Tweede Kamer.

Dit zou hen meer directe invloed geven op de wetten die in de Rijksministerraad worden aangenomen en die dus ook voor de Caribische landen gelden. Momenteel hebben enkel inwoners van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba dit recht.

Ministers in minderheid

De Raad van State schrijft verder dat de Caribische gevolmachtigde ministers in de Rijksministerraad, waar wetten voor het hele Koninkrijk worden voorbereid en goedgekeurd, altijd in de minderheid zijn ten opzichte van de Nederlandse ministers (zestien Nederlandse ministers versus drie ministers van de Caribische landen).

Om de verhoudingen meer in balans te brengen, adviseert de Raad om afspraken te maken die de invloed van de Caribische landen vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door de Caribische ministers meer inspraak in, en betrokkenheid bij, het besluitvormingsproces te bieden.

De Raad van State stelt daarnaast voor om de parlementen van de Caribische landen een grotere rol te geven bij de voorbereiding en vaststelling van rijkswetgeving, oftewel wetten die gelden voor het gehele Koninkrijk.

Op dit moment worden rijkswetten alleen behandeld in de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer, zonder dat de Caribische parlementen er veel over te zeggen hebben. Door hen meer inspraak te geven, zouden de belangen van de Caribische burgers beter worden vertegenwoordigd.

Schoof gaat advies bestuderen

De Raad pleit ook voor het invoeren van een bindende geschillenregeling. Dit betekent dat er bij een conflict tussen Nederland en de Caribische landen over bijvoorbeeld de interpretatie van het Statuut een onafhankelijke instantie een bindend oordeel kan geven. Hierdoor wordt voorkomen dat Nederland altijd de doorslaggevende stem heeft bij geschillen binnen het Koninkrijk, wat nu wel het geval is.

Het opzetten van deze geschillenregeling staat al sinds 2010 in het Statuut. "Maar veertien jaar later is er nog steeds geen regeling en is de vormgeving zelf onderwerp van geschil", schrijft de Raad van State.

Voor het advies sprak de raad met onder anderen oud-bestuurders, wetenschappers en met de gouverneurs en Raden van Advies van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Premier Schoof zei na het ontvangst nemen van het rapport dat zijn kabinet het advies gaat bestuderen.