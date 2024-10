'Spannende weken': pensioenfondsen somber over verhogingen in 2025

Of gepensioneerden er volgend jaar iets bij krijgen wordt een dubbeltje op zijn kant. De grote pensioenfondsen zijn wat somberder over de mogelijkheden om de pensioenen in januari mee te kunnen laten stijgen met de inflatie. Bij veel fondsen zijn de dekkingsgraden de afgelopen maanden licht gedaald.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verwachtte bijvoorbeeld in juli al dat de pensioenen in 2025 gelijk zouden blijven aan die van dit jaar. Het definitieve besluit wordt pas halverwege november genomen. Dat de dekkingsgraad van het fonds voor twee miljoen zorgmedewerkers sindsdien verder is gedaald belooft geen verandering van die eerdere verwachting.

PFZW-bestuursvoorzitter Joanne Kellermann spreekt wel van goede rendementen uit het afgelopen kwartaal, maar wijst naar de gedaalde rente. "Daardoor moeten we meer geld opzij zetten voor de huidige en toekomstige pensioenen."

Renteverlagingen

Omdat de inflatie in Europa langzaam onder controle begint te komen, verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar twee keer de rente. Vanmiddag besluit de ECB of de rente opnieuw lager gaat.

Bij ABP hadden de renteverlagingen "nadelige invloed" op de waarde van alle toekomstige pensioenuitkeringen, schrijft het pensioenfonds voor ambtenaren en leerkrachten. Ook hier steeg het rendement van beleggingen in het derde kwartaal, maar ging de financiële positie licht achteruit.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen zegt dat er "nog een paar spannende weken te gaan zijn" tot de knoop wordt doorgehakt om de pensioenen van ABP wel of niet mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dat gebeurt eind november. ABP zegt wel gebruik te maken van soepeler regels, omdat het fonds in 2027 overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel.

PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector, stelt dat de huidige beleidsdekkingsgraad van 109 procent "nog onvoldoende is" om volgend jaar pensioenverhogingen door te voeren. Voorzitter Terry Troost zegt wel dat het fonds "comfort" biedt voor de overgang naar het nieuwe stelsel. Die overgang wil PMT in 2026 maken.