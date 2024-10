Ook tweede poging om gezonken schip in Borgharen los te krijgen mislukt

Het is opnieuw niet gelukt om het gezonken vrachtschip bij Borgharen te bergen. Het schip ligt nog steeds erg vast en het is niet gelukt er verdere beweging in te krijgen, meldt Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is al sinds maandagnacht bezig met voorbereidingen voor het bergen van het vrachtschip. Een eerste poging mislukte toen een kabel knapte die een ponton met de wal verbond.

Voor een tweede poging werd gisteren geprobeerd om het schip lichter te maken, schrijft L1. Zo is er onder meer zand uit het vrachtschip gehaald en werden de luiken van de laadruimte verwijderd. Ook was er rondom het schip gebaggerd. Ondanks de extra maatregelen lukte het niet om het schip los te krijgen.

Vandaag wordt er opnieuw geprobeerd om het vrachtschip los te trekken. Op welke manier dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "We onderzoeken nu verder hoe we het schip bij de stuw weg kunnen krijgen, zodat we daar zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen", aldus Rijkswaterstaat.

Tijdelijke waterkering

Het schip van 67 meter lang botste zaterdag door een zeer sterkte zijstroming tegen de stuw van Borgharen in de Maas bij Maastricht, waarna het vaartuig water maakte en zonk. Twee bemanningsleden werden van boord gehaald door de brandweer. Niemand raakte gewond.

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat een tijdelijke waterkering gebouwd. Dit om te voorkomen dat er te veel water tussen België en Borgharen wegstroomt.

Normaal gesproken zou de stuw dit tegenhouden, maar door de botsing ligt het schip deels in de scheepvaartopening van de stuw en kan die nu niet volledig dicht. Als het schip is geborgen, kan ook de schade aan de stuw worden onderzocht.