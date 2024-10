Asiel, transzorg en Bidens verstand aan bod in Fox-interview Kamala Harris

Harris verdedigde zich door te zeggen dat dit nu eenmaal de wet was voor medische zorg in gevangenissen en deze regel ook al gold tijdens Trumps ambtstermijn. Ze betichtte Trump van bangmakerij over een kleinigheid: volgens het gevangenisbeheer ging het in totaal slechts om twee gevallen.

"Hij heeft 20 miljoen dollar voor die spotjes uitgetrokken om kiezers bang te maken, omdat hij feitelijk geen plan heeft dat draait om wat het Amerikaanse volk nodig heeft", wierp ze tegen. Zij zei met een huizenplan, economische investeringen en belastingverlichting voor jonge gezinnen dat wel te hebben.

Onbekwaam

Baier vroeg Harris ook naar de mentale capaciteiten van huidig president Biden, die na een dramatisch verlopen debat met Donald Trump afzag van een tweede termijn en Harris naar voren schoof. Baier vroeg Harris recht voor zijn raap wanneer zij gemerkt had dat zijn denkvermogen achteruitging, een vraag die zij afweerde.

"Joe Biden staat niet op het stembiljet", antwoordde ze, al voegde ze er wel aan toe dat de president nog altijd in staat is de belangrijke beslissingen te nemen. Volgens haar is het juist Donald Trump die bewijst niet capabel te zijn. "Daarom zeggen zijn voormalige chef-staf, minister van Defensie, veiligheidsadviseur en vicepresident dat hij onbekwaam is", zei ze.

Harris werd ook gevraagd of ze de functie van president anders gaat invullen dan Biden. "Laat ik duidelijk zijn: het wordt geen voortzetting van Joe Bidens presidentschap", benadrukte ze, nadat ze in een ander interview nog had aangegeven dat ze "helemaal niets" anders zou hebben gedaan dan Biden.

Over waarover ze dan andere beslissingen zou hebben genomen, zei Harris niets, wel vulde ze aan dat ze bereid is pragmatisch te zijn en ook goede suggesties van Republikeinen of zakenmensen over te zullen nemen. Ook benadrukte ze "niet mijn hele carrière in Washington te hebben doorgebracht".