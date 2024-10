Voetbalsters FC Twente kijken onbevreesd vooruit naar duel met 'sluipmoordenaar' Chelsea

Ook aanvoerder Danique van Ginkel weet dat er, na de overwinning op Celtic, nu een tegenstander van een ander kaliber wacht. "Het niveau van Chelsea, dan praat je wel over de top. Dat zal zeker anders zijn. Maar het is leuk om te kijken waar je staat."

Bevreesd voor de halvefinalist van vorig seizoen is Van Ginkel niet. "Ik verwacht dat er ook tegen Chelsea wel kansen liggen om een resultaat te boeken. We weten wat we van ze kunnen verwachten, maar het zal qua intensiteit zeker anders zijn. Als wij ons niveau halen aan de bal, kunnen wij altijd kansen creëren."

Ook coach Pot ziet kansen. "Als wij ons niveau halen, kunnen we het Chelsea lastig maken. We moeten de kleine dingen waar we het over hebben gehad goed uitvoeren. We zijn hier niet alleen om een mooie wedstrijd te spelen, we willen uiteindelijk ook kijken of we een resultaat kunnen pakken."