Noodscenario Verstappen: altijd tweede worden achter Norris brengt wereldtitel op één punt

F1 live bij de NOS

De Formule 1 gaat dit weekend verder in Texas, waar naast de grand prix ook een sprintrace wordt verreden. De sprintrace start op zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd, zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd begint de hoofdrace.

Het raceweekend is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radio-uitzending begint om 22.00 uur. Een samenvatting is na afloop te zien in NOS Studio Sport, dat vanaf 23.15 uur te volgen is op NPO 1.