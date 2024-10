Van de catwalk naar moonwalk: NASA krijgt maanpakken van Prada

Het ruimtevaartbedrijf Axiom Space en het Italiaanse modehuis Prada hebben de nieuwe maanpakken gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens het International Astronautical Congress in Milaan.

NASA besteedde de ontwikkeling van het nieuwe maanpak in 2022 voor 228 miljoen dollar uit aan Axiom. De pakken, die beweeglijker en geavanceerder moeten zijn dan de pakken waarin Apollo-astronauten in de jaren 60 en 70 op de maan liepen. De eerste bemenste maanlanding in NASA's Artemis-programma zal op zijn vroegst eind 2026 plaatsvinden.

Vorig jaar werd een eerste versie van het pak gepresenteerd, in zwart, blauw en oranje. De definitieve versie is vooral wit. Dat heeft een praktische reden. Een wit pak reflecteert hitte, essentieel op het maanoppervlak, waar de temperatuur in de zon kan oplopen tot 120 graden Celsius. Het is ook makkelijker om het maanstof van de pakken te verwijderen omdat het op wit beter te zien is.