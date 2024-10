Asielzoekerscentrum in Assen ontruimd vanwege brand

Zo'n dertig bewoners van een asielzoekerscentrum in Assen moesten vannacht het gebouw uit vanwege een brand, heeft de Veiligheidsregio Drenthe laten weten aan RTV Drenthe.

Het vuur was mogelijk ontstaan in een keuken op de tweede etage van het pand. Een vleugel van het gebouw werd ontruimd. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en een hoogwerker. Er was volgens getuigen rook te zien.

Brandweerlieden gingen naar binnen om de oorzaak te vinden. Inmiddels is het vuur uit en is de situatie onder controle. Het pand werd gelucht met een hogedrukventilator. Daarna konden de bewoners weer terug naar binnen.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wat de brand veroorzaakte is nog onbekend.