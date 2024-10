Mexicaanse drugsbestrijder krijgt in VS 38 jaar voor omkoping door kartel

Een Mexicaanse oud-minister is in de VS veroordeeld tot 38 jaar gevangenisstraf voor het aannemen van grote bedragen aan smeergeld van een drugskartel. Genaro García Luna stond ooit juist bekend als de architect van Mexico's strijd tegen de drugshandel.

García Luna was minister van publieke veiligheid in Mexico 2006 tot 2012. In 2019 werd hij gearresteerd in Dallas. Een jury in New York had hem in februari vorig jaar al schuldig bevonden aan het aannemen van miljoenen dollars aan steekpenningen om het gewelddadige Sinaloakartel te beschermen dat hij juist had moeten aanpakken.

De strafmaat was nog niet bepaald. Dat gebeurde woensdag tijdens de rechtszitting in New York. De celstraf van 38 jaar ligt tussen de levenslange straf waar de aanklagers om hadden verzocht en de wens van García Luna's advocaten, die voor niet meer dan 20 jaar hadden gepleit.

De oud-minister hield tijdens de zitting zijn onschuld vol. "Ik heb een diep respect voor de wet. Ik heb deze misdaden niet begaan", zei hij tegen de rechter.

Volgens de aanklagers heeft de oud-bewindsman in ruil voor de miljoenen inlichtingen doorgespeeld over justitieonderzoek naar het kartel, evenals informatie over rivaliserende drugsbendes en veilige routes om drugs te vervoeren.

De rechter zei tegen García Luna niet onder de indruk te zijn van eerdere lofbetuigingen die hij als minister had gekregen voor zijn rol in de strijd tegen drugs. "Dat was uw cover. U bent schuldig aan deze misdrijven. U kunt niet zeggen dat u politieagent van het jaar was."

Naast de celstraf legde de rechter García Luna een boete van twee miljoen dollar op.