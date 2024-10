Voormalig One Direction-zanger Liam Payne (31) overleden na val uit hotel

Liam James Payne kwam uit Wolverhampton in Engeland. Hij werd bekend door zijn deelname aan het programma The X Factor. Samen met andere deelnemers aan die talentenjachtshow vormde hij in 2010 de wereldwijd succesvolle formatie One Direction, samen met Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan en Louis Tomlinson. Hun eerste album kwam vanuit het niets binnen op nummer één in het Verenigd Koninkrijk.

Soloprojecten

In 2016 viel One Direction uit elkaar. Officieel was er sprake van een pauze voor onbepaalde tijd. Net als andere leden van One Direction begon Payne met soloprojecten. Hij bracht een solo-album uit en werkte aan een tweede. Vorig jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met nierproblemen, waardoor hij dat project moest onderbreken.

Al tijdens zijn tijd bij One Direction was Payne openhartig over zijn strijd tegen alcohol. In 2023 maakte hij bekend naar een afkickkliniek te zijn gegaan voor dat probleem en sinds honderd dagen geen alcohol te hebben gebruikt.

Payne had twee jaar lang een relatie met zangeres Cheryl Cole, bekend van onder meer de meidengroep Girls Aloud. In 2017 werd hun zoon Bear geboren. Een jaar later gingen ze uit elkaar.