Actiedag Giro 555 brengt ruim 15 miljoen op

De Giro555-actie voor het Midden-Oosten heeft ruim 15,1 miljoen euro opgebracht. De eindstand werd bekendgemaakt in museum Beeld en Geluid in Hilversum.

Hoewel het bedrag veel lager is dan bij eerdere acties voor Giro555, is voorzitter Harm Goossens toch heel blij met de opbrengst. "Het bedrag is zo veel hoger dan ik vanochtend durfde te hopen. Bijzonder hoe Nederland bij elkaar is gekomen, met alle moeilijkheden in het conflict. Het voelt echt dat we solidair zijn met mensen die echt onze hulp nodig hebben."

Het precieze bedrag dat is ingezameld is 15.123.219 euro. Daar kan nog meer bij komen, want doneren kan nog steeds. Het geld gaat naar slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië. Er wordt een verdeelsleutel gemaakt waarmee bepaald wordt hoeveel geld naar elk land gaat.

Vooral burgers

Bij de aftrap van de landelijke actiedag vanochtend vroeg stond de teller op bijna 4,4 miljoen euro. Het viel de organisatie op dat met name burgers geld doneren. Het bedrijfsleven en andere organisaties leken deze keer minder in actie te komen.

De actiedag verliep anders dan eerdere inzamelingen van de samenwerkende hulporganisaties. Vanwege de gevoeligheden rond het onderwerp was er geen avondvullend tv-programma. Er deden veel minder bekende Nederlanders mee en er traden geen artiesten op.

'Voor iedereen in nood'

Afgelopen weekend gaf Goossens aan het jammer te vinden dat er discussie was ontstaan over de actie: "Voor ons zijn er niet slachtoffers aan de ene kant of aan de andere kant: het gaat om mensen. Wij zijn er echt voor iedereen in nood, waar je ook vandaan komt."

