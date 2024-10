Interim-trainer Slegers leidt Arsenal langs Valerenga, Brugts scoort bij 9-0 Barcelona

In haar eerste wedstrijd als interim-trainer van Arsenal heeft Renée Slegers de Londenaren naar een zege geleid in de Champions League voor vrouwen. Arsenal won met 4-1 van het Noorse Valerenga.

De Nederlandse Slegers (35) staat voorlopig aan het roer bij Arsenal na het vertrek van Jonas Eidevall. Eerder volgde zij Eidevall ook al op bij Rosengard, dat onder Slegers tweemaal kampioen van Zweden werd. Waar het haar met de Zweedse club nooit lukte een wedstrijd te winnen in de Champions League, was het met Arsenal woensdagavond in één keer raak.

In het Emirates Stadium was Arsenal veel sterker dan Valerenga, dat moeite had het tempo bij te benen. Na doelpunten van Emily Fox en Caitlin Foord was het echter nog niet beslecht: een foutje van Laia Codina leidde de Noorse 2-1 in.