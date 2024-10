André van Duin krijgt Televizier Oeuvre-Ring

Komiek, acteur, zanger en presentator André van Duin krijgt morgen de Gouden Televizier Oeuvre-Ring uitgereikt. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Eva. De prijs wordt pas voor de vijfde keer uitgereikt.

De Gouden Televizier Oeuvre-Ring is in het leven geroepen voor tv-persoonlijkheden die volgens de organisatie een onvergetelijke indruk hebben gemaakt op het Nederlandse publiek. De eerste winnaar was Willem Duys in 1974. Daarna volgden Mies Bouwman, Linda de Mol en Ivo Niehe.

"Vaak wordt er gezegd dat je niet iedereen kan plezieren, maar André van Duin bewijst het tegendeel", staat te lezen op de website van Televizier. "Zowel jong als oud is dol op hem, vanwege zijn hilarische grappen en grollen, maar zeker ook vanwege zijn oprechte betrokkenheid tijdens de wat serieuzere gesprekken en indrukwekkende 4-mei toespraak."

Nooit vals

De 77-jarige Van Duin zit dit jaar 60 jaar in het vak. Eva Jinek roemde hem in haar talkshow omdat hij "zichzelf steeds opnieuw heeft uitgevonden, zonder ooit iemand anders te worden". In het programma sprak Van Duin ook met Caroline Tensen, Olga Zuiderhoek en Gerdi Verbeet over zijn carrière.

"Zijn humor is nooit vals, nooit ten koste van een ander", zei Gerdi Verbeet. Zij kwam op het idee om hem te laten spreken bij de Nationale Herdenking op de Dam in 2021. Die toespraak, waarin Van Duin aandacht besteedde aan de herdenking bij het Homomonument, heeft volgens Verbeet heel veel losgemaakt.

'Niet met lege handen'

Morgenavond krijgt Van Duin de ring uitgereikt op het 59ste Gouden Televiziergala. Hij is ook genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring voor het programma Denkend aan Holland, waarvan hij een van de presentatoren is. Daarnaast maakt hij kans op de Televizier-Ring Presentator. "Maar ik ga sowieso niet met lege handen naar huis", lachte Van Duin.