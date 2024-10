Hoe Kameroense scholieren helpen de bedreigde goliathkikker te beschermen

Een gigantische foto van een gigantische kikker. Zo trekt een basisschool in Ebone, een dorpje in de tropische bossen van Kameroen, de aandacht van elke voorbijganger. "De goliathkikker hoort bij ons erfgoed", staat er op de poster aan de buitenmuur. "Laten we hem beschermen."

De school staat midden in het leefgebied van de Conraua goliath: de goliathkikker, die zijn naam te danken heeft aan zijn imposante grootte. 3,5 kilogram kan hij wegen, ongeveer net zo veel als een pasgeboren baby.

Maar de kikker is in de Kameroense bossen steeds zeldzamer. Naar schatting is het aantal goliathkikkers in de afgelopen decennia met meer dan 70 procent afgenomen.