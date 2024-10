Wereldkampioene Wiebes: 'Ik dacht: ze komen nog over me heen. Maar ze kwamen niet'

Afgelopen zondag hielp ze op de slotdag van de Simac Ladies Tour SD Worx-ploeggenote Lotte Kopecky nog aan de ritwinst en eindzege op de weg. Een halve week later sprint ze op de wielerbaan van het Deense Ballerup naar de wereldtitel op de scratch. "Het moet nog even binnenkomen, hoor", reageert goudhaantje Lorena Wiebes. "Supermooi."

Ze leverde naar eigen zeggen een zo goed als perfecte race af. En dat als debutante op een groot internationaal toernooi. "Ik dacht in de laatste ronde: ze komen nog over me heen. Maar ze kwamen niet", vertelt ze met een brede lach op het gezicht.

Het begin was wel even lastig, bekent de 25-jarige Wiebes. Met name omdat een Française de benen had genomen. "Ze kreeg best wel een groot gat. Maar ik had met de bondscoach afgesproken gewoon rustig te blijven en echt te focussen op de sprint. En dat lukte."

Zittend

Moet ze het op de weg, waar tot de rapste aankomers in het peloton behoort, hebben van de laatste 150, 200 meter, op de baan is het zaak de sprint een beetje uit te smeren. "Ik ging heel even uit het zadel; dat voelt toch het beste voor mij hier. Maar verder is het zittend sprinten in plaats van staand. En dat is toch wat anders. Maar dat ging erg goed."