Wiebes debuteert op WK baan met overtuigende wereldtitel op de scratch

Valente was de titelverdedigster. Vorig jaar in Glasgow hield de Amerikaanse de Nederlandse Maike van de Duin achter zich. De Assense, ook op de weg actief, heeft haar seizoen al beëindigd.

De laatste Nederlandse wereldkampioene op scratch was Kirsten Wild in 2020. Het was haar derde titel op scratch na eerdere zeges in 2015 en 2018.