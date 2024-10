Zelensky ontvouwt 'overwinningsplan' in parlement, Rutte reageert terughoudend

President Zelenksy heeft na weken van aankondigingen zijn veelbesproken 'overwinningsplan' gepresenteerd in het Oekraïense parlement. Met vijf concrete punten wil hij Rusland dwingen aan de onderhandelingstafel te komen en bondgenoten overtuigen dat Oekraïne snel moet toetreden tot de NAVO. Het plan valt of staat volgens hem met de (militaire) steun die Oekraïnes bondgenoten geven.

Het plan komt op een moment dat Oekraïne het zwaar heeft op het slagveld. De Russen winnen gestaag terrein en het Oekraïense leger mist manschappen en wapens. Zelensky hoopt met het plan, dat voor een groot deel afhangt van westerse (wapen)steun, het tij te keren op het slagveld en zo Rusland te dwingen tot onderhandelingen. Als aan alle wensen wordt voldaan, meent Zelenksy dat de oorlog binnen een jaar voorbij kan zijn.

NAVO rode draad

De eerste eis in het plan is een zo snel mogelijke uitnodiging om lid te worden van de NAVO. Daarnaast wil Zelensky operaties voortzetten op Russisch grondgebied, ook met westerse wapens. Hier heeft hij tot dusver geen toestemming voor gekregen van bondgenoten. "De bevolking van Rusland moet weten wat oorlog is en hun haat op het Kremlin richten", zei de president in het parlement.

Begin augustus staken Oekraïense troepen de grens over en bezetten delen van de regio Koersk. Maar drie maanden na de start van het offensief in Koersk schuift het front elke dag een beetje op in het nadeel van Oekraïne.

Het derde punt gaat over "niet-nucleaire afschrikking op eigen grondgebied", om een nieuwe aanval van Rusland in de toekomst te voorkomen. Een verdere uitwerking hiervan is uitsluitend gedeeld met westerse bondgenoten, om Rusland niet wijzer te maken dan nodig. Details hierover zijn niet duidelijk.

Het vierde punt richt zich op de bescherming van belangrijke natuurlijke hulpbronnen zoals uranium, titanium en lithium. Oekraïne wil een overeenkomst sluiten met de Europese Unie en de VS over investeringen en gezamenlijk gebruik van deze grondstoffen. "Dit versterkt onze partners en verzwakt de Russische economie en oorlogsmachine", aldus Zelensky.

Zelensky keek in zijn toespraak ook verder de toekomst in. Zo stelde hij als vijfde punt voor dat ervaren Oekraïense militairen na de oorlog voor een deel de plaats innemen van Amerikaanse troepen in Europa.