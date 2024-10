Drie mensen zwaargewond bij schietpartij in centrum van Antwerpen

In een appartement in het centrum van Antwerpen zijn meerdere schoten gelost. Drie mensen zijn zwaargewond geraakt. Zeker twee van hen verkeren in levensgevaar.

De drie gewonden en nog twee andere personen zijn gearresteerd voor betrokkenheid bij de schietpartij. Een woordvoerder van de Belgische politie zegt dat het nog niet duidelijk is wie van hen dader en slachtoffer zijn. "Wie welk aandeel had in de feiten, dat wordt nog nagegaan." Ook is niet bekend of er één of meerdere wapens in het spel waren.

Over de identiteit van de vijf verdachten wil de politie niets kwijt, behalve dat ze tussen de 23 en 38 jaar zijn. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis, de twee andere verdachten zijn naar het politiebureau gebracht.

Parkeergarage

De schoten werden aan het eind van de middag gelost, in een woning in een druk winkelgebied. De straat waar het gebeurde, ligt in het verlengde van de bekende winkelstraat de Meir in Antwerpen. Twee van de gewonden werden aangetroffen in een nabijgelegen parkeergarage, zo'n honderd meter verderop.

De politie was snel ter plaatse en zette de omgeving af. De situatie is inmiddels onder controle en agenten doen onderzoek. De politie vraagt nog steeds om het gebied te mijden.